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Сегодня, 11:00

Зделар: «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, хотел ли бы он стать капитаном армейцев.

«После Игоря Акинфеева будет очень сложно найти капитана такого масштаба. Для него это 22-й сезон в карьере. В «Партизане» я стал капитаном сразу же после Саши Илича — легенды клуба. После него выводить команду на поле очень сложно. Конечно, для меня будет честь, если дадут капитанскую повязку в ЦСКА», — сказал Зделар «СЭ».

Зделар выступает за ЦСКА с лета 2022 года. 29-летний полузащитник в этом сезоне провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.

Саша Зделар. «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева». Интервью Саши Зделара — о сборной, Николиче и Джоковиче
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар

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