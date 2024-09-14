Зделар: «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, хотел ли бы он стать капитаном армейцев.

«После Игоря Акинфеева будет очень сложно найти капитана такого масштаба. Для него это 22-й сезон в карьере. В «Партизане» я стал капитаном сразу же после Саши Илича — легенды клуба. После него выводить команду на поле очень сложно. Конечно, для меня будет честь, если дадут капитанскую повязку в ЦСКА», — сказал Зделар «СЭ».

Зделар выступает за ЦСКА с лета 2022 года. 29-летний полузащитник в этом сезоне провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.