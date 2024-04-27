Зделар признался, что планирует построить дома русскую баню

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, что хочет построить у себя дома русскую баню.

«Я оценю русские бани на 10 баллов, мне очень нравится. Я дома тоже планирую сделать русскую баню, позову Срджана Бабича тоже», — приводит слова Зделара ТАСС.

29-летний Зделар стал игроком ЦСКА летом 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел в составе армейцев 30 матчей во всех турнирах.

Ранее серб ответил на вопрос о возможном продлении контракта с ЦСКА. Действующее соглашение Зделара с армейцами рассчитано до лета 2025 года.