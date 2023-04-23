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Зделар — о ничьей с «Локомотивом»: «Могли сыграть намного лучше»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

— Что вы думаете об этой игре?

— К сожалению, мы упустили наши шансы. Мы могли сыграть намного лучше сегодня. Но мы не забили еще один гол и сами пропустили. Мы не ожидали этого. Но это футбол. Такое случается.

— Что помешало?

— Иногда ты не можешь контролировать ситуацию. Мы играли хорошо и имели все шансы.

— Как вы оцениваете шансы занять место в тройке лучших в таблице?

— Сегодня мы должны были выигрывать, и нам было бы проще. Но это футбол, и мы должны ждать следующего матча.

После ничьей с «Локомотивом» армейцы с 45 очками занимают четвертое место в РПЛ, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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