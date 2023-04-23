Сегодня, 22:30
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.
— Что вы думаете об этой игре?
— К сожалению, мы упустили наши шансы. Мы могли сыграть намного лучше сегодня. Но мы не забили еще один гол и сами пропустили. Мы не ожидали этого. Но это футбол. Такое случается.
— Что помешало?
— Иногда ты не можешь контролировать ситуацию. Мы играли хорошо и имели все шансы.
— Как вы оцениваете шансы занять место в тройке лучших в таблице?
— Сегодня мы должны были выигрывать, и нам было бы проще. Но это футбол, и мы должны ждать следующего матча.
После ничьей с «Локомотивом» армейцы с 45 очками занимают четвертое место в РПЛ, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.