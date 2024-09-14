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Сегодня, 09:30

Зделар — о работе с Николичем: «Команда будет только прогрессировать по ходу этого сезона»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» поделился мнением о работе под руководством главного тренера Марко Николича.

— Как тебе работа под руководством Марко Николича?

— Очень нравится работать с Марко. Считаю, что команда будет только прогрессировать по ходу этого сезона.

— Но некоторые не видят различия между ЦСКА Федотова и Николича. Схема и проблемы одни и те же. В чем же все-таки разница?

— Когда приезжает новый тренер, то изменения всегда происходят, это неизбежно. В России короткое межсезонье, поэтому времени было не так много. Разница есть, если мы говорим о построении в атаке и в обороне. Добавились новые задания, например, стандарты. Мы уже забили несколько важных мячей после розыгрышей угловых.

45-летний Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Армейцы после седьмого тура занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Саша Зделар

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