Зделар: «Уверен, ЦСКА в этом составе еще способен прибавить»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о том, сможет ли команда навязать борьбу «Зениту».

«Я верю, что ЦСКА может добиться очень многого. У нас отличная команда. Прошедший сезон выдался непростым, но мы впервые выступали в таком составе. Это был мой первый сезон в команде, пришло еще много новичков прошлым летом. У нашего главного тренера первый год во главе ЦСКА. Нам нужно было время, чтобы найти взаимопонимание, понять требования тренера и выполнить их на поле. Но весной после паузы в сезоне мы набрали ход и показали, на что способны. Поднялись в чемпионате с пятого места на второе — считаю для первого сезона серебряные медали успехом. И очень было приятно добавить к этому победу в Кубке.

Уверен, что ЦСКА в этом составе еще способен прибавить. Посмотрим, что будет дальше. Считаю, что с «Зенитом» мы достойно играли. Победили его дома в последнем матче (1:0), да и в начале чемпионата была равная игра в гостях, где мы проиграли (1:2), но при большей удаче могли не только сыграть вничью, но и победить. Так что все возможно. Нужно теперь хорошо отдохнуть и качественно подготовиться к новому сезону, начав его с тем опытом, который обрели за последний год», — приводит слова Зделара «Известия».

28-летний полузащитник выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за армейцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.