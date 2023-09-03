Зделар высказался о судействе матча ЦСКА — «Зенит»: «Большой вопрос к судье»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Конечно, не очень хороший результат, — сказал Зделар. — К сожалению, мы пропустили в конце. Думаю, большой вопрос судье. Одному игроку он показал одно, другой сделал другое. Я не понимаю правила. Вместе они или нет. Это самый большой вопрос на сегодня.

— Будете просить встречу с судьями?

— Я не тот человек, который должен просить. Но я просто спрашиваю так, потому что не понимаю правила.

— В конце игры была драка...

— Это часть дерби. Было немного нервозно. Это нормально.

— Что случилось?

— Вы все видели.

— Что вы можете сказать о Марио?

— Ничего.

— А о фанатах?

— Конечно, мы скучаем по фанатам. Надеюсь, они скоро вернутся на стадион.

— Как вам тренировка с фанатами?

— Мы не знали, что они придут. Это было сюрпризом. Спасибо им за поддержку!

— Как оцените эту часть сезона?

— Могло быть хуже, лучше. Это футбол. Сегодня было как всегда тяжело. Если бы получили три очка, было бы хорошо.

— Самый грустный момент — упущенная победа над «Зенитом»?

— Называй как хочешь, скажи, как ты хочешь (смеется).

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».