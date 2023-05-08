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Сегодня, 12:30

Зделар — о Кубке России: «Во второй части сезона ЦСКА выступает хорошо, и мы способны завоевать трофей»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос, с какой командой хотел бы сыграть в Суперфинале FONBET Кубка России.

«Сложный вопрос, обе команды, которые сыграют в финале плей-офф Пути регионов хороши. Мы ждем «Краснодар» и «Урал». Я не могу выбрать команду, с которой мы хотели бы сражаться в суперфинале Кубка России», — приводит Metaratings.ru слова Зделара.

Также полузащитник рассказал, что бы он выбрал по окончании сезона — выиграть Кубок России или занять второе место в чемпионате.

«Конечно, я выберу выиграть Кубок России. Трофей важен для каждого игрока в мире. Во второй части сезона ЦСКА выступает хорошо, и мы способны завоевать трофей», — добавил футболист.

По итогам 26 туров ЦСКА идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 51 очко. Также московская команда вышла а Суперфинал FONBET Кубка России, где встретится с победителем противостояния «Краснодар» — «Урал». Суперфинал турнира пройдет 11 июня.

Источник: https://metaratings.ru/news/zdelar-esli-vybirat-vyigrat-kubok-rossii-ili-zanyat-vtoroe-mesto-v-rpl-to-ya-vyberu-vzyat-trofei-249388/
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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