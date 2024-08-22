Зделар заявил, что ЦСКА стал для него родным клубом

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал информацию о том, что клуб ведет с ним переговоры о продлении контракта. Нынешнее соглашение 29-летнего сербского игрока рассчитано до лета 2025 года.

«Сейчас со мной никто не говорит. Все зависит от клуба, не от меня. Я бы хотел остаться в ЦСКА, я здесь себя чувствую как дома, но все зависит от клуба. Конечно, ЦСКА стал для меня родным клубом, я здесь уже два года, чувствую себя хорошо. Я бы хотел играть здесь еще», — приводит ТАСС слова Зделара.

Футболист выступает за ЦСКА с июля 2022 года. Вместе с армейцами Зделар стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.