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Сегодня, 09:00

Зделар о матче против «Зенита»: «Нужно отдать всего себя на поле. Если требуется доиграть матч в шапочке, то я готов»

Константин Белов
Корреспондент
Саша Зделар.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Соперник показывает отличный футбол, Глушенков — невероятную результативность. Но мы играем дома, а на своем стадионе ЦСКА очень силен. Нужно отдать всего себя на поле. Если требуется доиграть матч в шапочке, как Роша во время встречи против «Химок», то я готов», — сказал Зделар «СЭ».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в субботу, 14 сентября, на «ВЭБ Арене». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

Саша Зделар. «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева». Интервью Саши Зделара — о сборной, Николиче и Джоковиче

ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар

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