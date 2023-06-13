Зделар: «Ни дня не сожалел, что перешел в ЦСКА, быть частью этой команды — огромная гордость»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о своей главной цели в составе московского клуба.

«Быть частью ЦСКА — огромная гордость. Я горд, что эта команда смогла выиграть Кубок, это была наша общая цель. Мы смогли показать характер, довести дело до конца. Но это было непросто, так как «Краснодар» был хорош. Трофей — наш, мы его заслужили! Ни дня не сожалел, что перешел в ЦСКА. Что дальше? Нужно бороться с «Зенитом». Сначала в Суперкубке, потом — в чемпионате. Хочу помочь команде принести как можно больше титулов», — цитирует Зделара Metaratings.ru.

Зделар выступает за ЦСКА с лета 2022 года. По итогам сезона-2022/23 армейцы заняли 2-е место в чемпионате России и стали обладателями FONBET Кубка страны, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5).