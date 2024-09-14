Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Зделар: «С «Зенитом» трудно конкурировать в РПЛ, но нам нужно верить в себя, бороться до конца»

Константин Белов
Корреспондент
Саша Зделар (второй справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.

— В нашей лиге «Зенит» стоит особняком. С ним можно бороться?

— Мы в прошлом сезоне показали, что играть против «Зенита» можно, мы его обыгрывали в РПЛ в Санкт-Петербурге. С питерцами тяжело играть, у них хорошие футболисты, но побеждать все же можно, мы это уже демонстрировали.

— Это в личных встречах, а на дистанции конкурировать с «Зенитом» реально?

— Очень сложно, питерцы шесть лет подряд становились чемпионами. Доказывают, что с ними трудно конкурировать на дистанции. Но нам нужно верить в себя, бороться до конца и идти от игры к игре.

ЦСКА после седьмого тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Саша Зделар. «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева». Интервью Саши Зделара — о сборной, Николиче и Джоковиче

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
Роберт Кеннеди предостерег США от решения по ударам вглубь России оружием НАТО
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
WP узнала об отсутствии указания охранять крышу здания при покушении на Трампа
Психолог назвала отличительные черты людей с психопатией
Материалы сюжета РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Оренбург» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Оренбург» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы на матч РПЛ
ЦСКА — «Зенит»: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
ЦСКА — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя