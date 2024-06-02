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Сегодня, 17:46

Зе Турбо: «Не знаю, останусь ли в «Пари НН» на следующий сезон»

Алина Савинова
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Нападающий «Пари НН» Зе Турбо не уверен, что останется в клубе на следующий сезон. Бисау-гвинейский футболист не слишком доволен игровой практикой в нижегородской команде.

«Останусь ли я в клубе на следующий сезон? Не знаю, не могу ответить. Это был очень сложный сезон для меня. Я играл не так много, поэтому не знаю. Но пока мне хотелось бы насладиться этой победой. У меня еще два года контракта с «Пари НН». Так что посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова форварда.

Зе Турбо выступает за «Пари НН» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 27-летний нападающий провел за нижегородцев 29 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отметился одной результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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