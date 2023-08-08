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Сегодня, 20:02

Зеленов — о приглашении легенд «Спартака» на ретро-матч: «Поможем, чем можем»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с журналистами отреагировал на новость о проведении ретро-матча в память об экс-футболисте красно-белых Илье Цымбаларе.

— По поводу ретро-матча: будет ли «Спартак» содействовать, точно ли дата 9 сентября?

— Предварительно да. Пока финального подтверждения нет. Организаторы хотели это сделать 18 августа. Но решили перенести, потому что через два дня был матч с «Зенитом». Агрономы сказали, что надо поберечь поле. Мы содействуем. Это большое событие. По поводу приглашения кого-либо, поможем чем можем.

Ранее стало известно, что ретро-матч легенд «Спартака» в Москве перенесен на осень.

Илья Цымбаларь
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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