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Сегодня, 19:05

Зеленов — о будущем Крала и Кофрие: «Давайте дождемся летнего трансферного окна»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о будущем хавбека команды Алекса Крала и защитника Максимилиано Кофрие.

— На неделе была информация о том, что Алекс Крал постарается разорвать контракт со «Спартаком». Известно ли вам что-то об этом?

— Давайте дождемся летнего трансферного окна, посмотрим, какое решение примет ФИФА, будет ли продлено правило о возможности приостановки контрактов. Есть несколько вариантов, клуб над этим работает. Вся информация будет ближе к лету.

— Заинтересован ли клуб в том, чтобы вернуть из аренды Крала и Кофрие?

— Это вопрос к спортивному блоку. За всеми нашими футболистами мы следим, но опять же конкретику давайте дождемся летом.

Крал стал игроком «Спартака» в 2019 году. Он побывал в аренде в «Вест Хэме», а в июле 2022-го футболист перешел на правах аренды в «Шальке» до конца текущего сезона. За немецкую команду полузащитник сыграл 24 матча и отметился результативной передачей.

Соглашение Крала с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года.

Кофрие перешел в аренду в «Клермон» в августе 2022 года и провел за французскую команду 18 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.

Контракт бельгийца со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года.

Алекс Крал
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Максимилиано Кофрие
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