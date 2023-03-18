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Сегодня, 12:20

Зеленов: «Вызов наших игроков в сборную говорит о том, что они востребованные»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о вызове игроков красно-белых в сборную России.

— Вчера «Спартак» провел тренировку на синтетике. Для чего это было сделано?

— Мы играем здесь на синтетическом газоне. А в большинстве случаев играем на натуральном, но в Оренбурге такие условия. Тренировались на синтетике, чтобы лучше подготовиться к этим условиям.

— Восемь игроков «Спартака» вызваны в сборную. О чем это говорит? Можем ли мы называть «Спартак» базовым клубом сборной?

— Вызов наших игроков в сборную говорит о том, что они востребованные. Это для них честь и ответственность. Ребята рады.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.

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Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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