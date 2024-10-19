Хавбек «Химок» Бакаев: «Не назвал бы победу над «Локомотивом» сенсацией»

Сегодня, 19:18
Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» в 12-м туре РПЛ — 2:0.
В прошедшей встрече 28-летний полузащитник оформил дубль.
— Можно назвать победу сенсацией?
— Не назвал бы сенсацией. Да, это приятная и важная победа для нас.
— Пауза на сборные пошла на пользу?
— Думаю, да. Мы хорошо поработали, поговорили между собой и так далее. Мы понимали, что надо исправлять ситуацию, ведь с таким составом и такими возможностями нужно уже давать результат.
— Сейчас у команды будет подъем?
— Я надеюсь. Сейчас нам надо также продолжать работать на тренировках, и самое главное, чтобы мы были вместе.
— В последних пяти матах только одно поражение. Вселяет оптимизм в то, что вы сможете сохранить прописку в РПЛ?
— Надо выигрывать, нужно из каждой игры выжимать максимум и подниматься выше. Сейчас нам надо пытаться не думать о том, чтобы бороться за выживание.
В следующем матче первенства «Химки» примут московское «Динамо», а «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом». Обе встречи пройдут 27 октября.
Денис Сафронов