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Сегодня, 10:35

Зелимхан Бакаев не думает об отъезде в зарубежные чемпионаты

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Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев признался, что не планирует уезжать в зарубежные чемпионаты.

«Здесь лучше, потому что я реально получаю удовольствие. Какой бы тяжелой ни была атмосфера, в плане футбола я кайфую. Сейчас сложно (думать о том, чтобы снова играть за границей) — у меня были шансы лет пять назад, но сейчас я сфокусирован и просто хочу играть, наслаждаться футболом», — приводит слова Бакаева «РИА «Новости спорт».

28-летний Бакаев выступает за «Химки» на правах аренды, в его активе шесть голов в 17 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

Права на полузащитника принадлежат «Зениту». Контракт игрока с петербургской командой рассчитан до лета 2025 года и предусматривает опцию продления на еще один сезон.

Предыдущий сезон Бакаев провел в аренде в клубе из ОАЭ «Аль-Вахда», где отметился одним голом и тремя результативными передачами в 25 матчах.

Источник: РИА «Новости Спорт»
Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Химки
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