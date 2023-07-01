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Сегодня, 22:28

Бакаев предположил, почему «Спартак» поздравил его с днем рождения

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал то, что «Спартак» поздравил его с днем рождения.

Сегодня, 1 июля, россиянину исполнилось 27 лет.

— Удивлен тому, что «Спартак» тебя поздравил с днем рождения?

— Из-за этого я не хочу интервью давать (смеется).

— «Спартак» не поздравил Федуна, Глушакова, а тебя поздравил.

— Не удивило. Почему должно удивить? Я 15 лет в клубе провел.

— Но ушел в «Зенит».

— Все равно, думаю, клуб благодарен за мою работу, за то, что я выкладывался и был честен. Так что это нормально.

— А из бывших одноклубников кто-то поздравил?

— Да, много кто поздравил.

Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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