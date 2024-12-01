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Сегодня, 17:10

Зелимхан Бакаев заявил, что «Химки» не настраиваются именно на «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1).

Подмосковная команда обыграла железнодорожников во второй раз за сезон, а Бакаев забил гол.

— Как удается обыгрывать «Локомотив»? Вы специально готовитесь под эту команду?

—  Нет. Просто так получается, что именно против «Локомотива» выдаем хорошие матчи.

— Что вам сегодня помогло победить?

— Сумасшедшая самоотдача и борьба на каждом участке поля. Мы боролись, не давали легко подходить к нашим воротам. Даже когда у них были моменты, мы прыгали под мяч.

— Что думаешь о сходстве твоего сегодняшнего гола с тем, что ты забил «Локомотиву» в первом круге?

— Не знаю, честно. В первом круге между ног было, а здесь немножко по-другому ударил. Но плюс-минус похоже, да.

28-летний Бакаев выступает за «Химки» на правах аренды из «Зенита». В текущем сезоне на его счету 6 голов за 17 матчей во всех турнирах.

Зелимхан Бакаев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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