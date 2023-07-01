Бакаев — об интересе «Локомотива»: «Только в интернете это видел»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что не собирается уходить из клуба.

— Интерес «Локомотива»? Только в интернете это видел. Обычно я не лезу в эти дела, ими занимается мой агент Герман Ткаченко и мой отец. Тем более, когда я переходил в «Зенит», я понимал, что будет тяжело. Я не могу через год уйти. Зачем тогда переходить? Не было таких мыслей. Будем работать.

В любой период карьеры у меня все начиналось непросто, потом все шло хорошо. Надеюсь, так будет и здесь, — сказал Бакаев.

— За год в «Зените» вы чувствуете себя своим?

— Да.

26-летний Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.