Sport24: «Зенит» объявит о переходе Эраковича 20 июля

«Зенит» объявит о переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в четверг 20 июля, сообщает Sport24.

Контракт будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на один год. Зарплата 22-летнего серба составит 1,1 миллиона евро за сезон.

Первую половину сезона-2023/24 игрок проведет в аренде в «Црвене Звезде».

В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе защитника «Црвены Звезды». Позже стало известно, что «Зенит» предложил более выгодный контракт и близок к трансферу себра.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице