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Сегодня, 12:25

Sport24: «Зенит» объявит о переходе Эраковича 20 июля

Руслан Минаев
Страхиня Эракович.
Фото Global Look Press
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«Зенит» объявит о переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в четверг 20 июля, сообщает Sport24.

Контракт будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на один год. Зарплата 22-летнего серба составит 1,1 миллиона евро за сезон.

Первую половину сезона-2023/24 игрок проведет в аренде в «Црвене Звезде».

В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе защитника «Црвены Звезды». Позже стало известно, что «Зенит» предложил более выгодный контракт и близок к трансферу себра.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Sport24
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
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