«Зенит» 25 мая проведет матч легенд с участием Данни, Аршавина и Кержакова

«Зенит» 25 мая проведет матч легенд в честь столетия клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Участие в матче примут Доменико Кришито, Нико Ломбертс, Анатолий Тимощук, Данни, Андрей Аршавин, Александр Кержаков. Полный список гостей будет известен позднее.

«Весной 2025 года футбольный клуб «Зенит» отпразднует свое столетие. В честь этого знаменательного события в Петербурге пройдет ряд ярких мероприятий, одно из которых состоится 25 мая, в день рождения сине-бело-голубых. Легендарному клубу, городу и празднику — легендарный матч!» — говорится в сообщении питерской команды.

«Зенит» является чемпионом СССР 1984 года, десятикратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны, девятикратным победителем Суперкубка России, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.