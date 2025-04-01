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1 апреля, 11:55

«Зенит» 25 мая проведет матч легенд с участием Данни, Аршавина и Кержакова

Алина Савинова
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«Зенит» 25 мая проведет матч легенд в честь столетия клуба, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Участие в матче примут Доменико Кришито, Нико Ломбертс, Анатолий Тимощук, Данни, Андрей Аршавин, Александр Кержаков. Полный список гостей будет известен позднее.

«Весной 2025 года футбольный клуб «Зенит» отпразднует свое столетие. В честь этого знаменательного события в Петербурге пройдет ряд ярких мероприятий, одно из которых состоится 25 мая, в день рождения сине-бело-голубых. Легендарному клубу, городу и празднику — легендарный матч!» — говорится в сообщении питерской команды.

«Зенит» является чемпионом СССР 1984 года, десятикратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны, девятикратным победителем Суперкубка России, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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Футбол
ФК Зенит
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