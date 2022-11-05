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«Зенит» проиграл «Ахмату» и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
5 ноября. «Зенит» — «Ахмат» — 1:2.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на своем поле проиграл «Ахмату» в матче 16-го тура чемпионата России. Грозненцы одолели лидера чемпионата со счетом 2:1.

Игроки «Ахмата» открыли счет в матче уже на 50-й секунде, когда отличился полузащитник Евгений Харин.

На 8-й минуте преимущество «Ахмата» увеличил нападающий Мохамед Конате.

Во второй тайме один гол отыграл полузащитник питерцев Андрей Мостовой, который 5 ноября празднует день рождения.

«Зенит», который прошел первый круг РПЛ сезона-2022/23 без поражений, впервые проиграл в нынешнем сезоне премьер-лиги. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков.

«Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку.

В следующем туре «Зенит» 12 ноября сыграет в гостях против «Торпедо». «Ахмат» также на выезде 11 ноября встретится с «Нижним Новгородом».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Ахмат

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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