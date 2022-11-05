«Зенит» — «Ахмат»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

«Ахмат» обыграл «Зенит» в гостях в матче 16-го тура чемпионата России — 2:1.

В составе победителей голами отметились Евгений Харин и Мохамед Конате. У хозяев отличился Андрей Мостовой.

«Зенит» не проигрывал в домашних матчах чемпионата России с 3 октября 2021 года. Также петербургский клуб потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ.