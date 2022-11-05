«Зенит» — «Ахмат»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 5 ноября , состоится матч 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге этого сезона «Зенит» не смог обыграть «Ахмат», встреча завершилась со счетом 0:0. А в прошлом чемпионате петербургский клуб победил соперника дважды: 3:1 и 2:0.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Зенит» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.