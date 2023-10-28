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Сегодня, 18:00

«Зенит» — «Ахмат»: прямая трансляция матча РПЛ

Матч 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» начнется 28 октября в 19:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Зенит» — «Ахмат».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на своем поле сыграет против «Ахмата» в матче 13-го тура чемпионата России в субботу, 28 октября. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события встречи «Зенит» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 18.30 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Последняя очная встреча команд прошла в рамках Кубка России в сентябре текущего года и завершилась победой «Зенита» по пенальти.

По итогам 12 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 23 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице. Грозненский клуб с 12 баллами располагается на 12-й строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит
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