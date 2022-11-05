«Зенит» — «Ахмат»: в ворота чемпиона за игру рукой не назначен пенальти. Почему?

На 26-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» после удара Артема Тимофеева в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча с рукой или руками Дмитрия Чистякова. Арбитр Павел Кукуян с той позиции, которую он занимал, не мог увидеть всех деталей. Судья в итоге продолжил игру.

Позднее ему пришлось взять паузу, чтобы видеоассистенты Игорь Панин и Константин Шаламберидзе провели проверку. Они не нашли нарушения правила в действиях зенитовского защитника — Кукуян возобновил матч, не назначив 11-метровый удар.

К сожалению, повторы, показанные во время первого тайма и перерыва, не позволяют однозначно утверждать, что же произошло в штрафной площади «Зенита». Можно предположить, что мяч по очереди попал в правую (ладонь) и левую руки (кисть). Или же контакт произошел с левой рукой и животом футболиста. В любом случае при повороте Чистякова вправо обе руки были отставлены и немного увеличивали площадь тела.

Получается, что у судейской бригады были основания наказать зенитовцев 11-метровым ударом.