Судейство
Сегодня, 17:48
На 26-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» после удара Артема Тимофеева в штрафной площади хозяев поля произошел контакт мяча с рукой или руками Дмитрия Чистякова. Арбитр Павел Кукуян с той позиции, которую он занимал, не мог увидеть всех деталей. Судья в итоге продолжил игру.
Позднее ему пришлось взять паузу, чтобы видеоассистенты Игорь Панин и Константин Шаламберидзе провели проверку. Они не нашли нарушения правила в действиях зенитовского защитника — Кукуян возобновил матч, не назначив 11-метровый удар.
К сожалению, повторы, показанные во время первого тайма и перерыва, не позволяют однозначно утверждать, что же произошло в штрафной площади «Зенита». Можно предположить, что мяч по очереди попал в правую (ладонь) и левую руки (кисть). Или же контакт произошел с левой рукой и животом футболиста. В любом случае при повороте Чистякова вправо обе руки были отставлены и немного увеличивали площадь тела.
Получается, что у судейской бригады были основания наказать зенитовцев 11-метровым ударом.
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