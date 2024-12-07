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Судейство

Сегодня, 19:30

«Зенит» — «Акрон»: гол сине-бело-голубых отменен ошибочно. Почему не вмешался ВАР?

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Зенит» — «Акрон»: гол сине-бело-голубых отменен ошибочно.
Фото Скриншот трансляции
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На 90+8-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Акрон» (1:2) судья Владимир Москалев отменил гол Лусиано Гонду и назначил штрафной удар, наказав Нино за игру рукой в атаке. Видеоассистенты Артур Федоров и Сергей Карасев провели продолжительную проверку, занявшую свыше двух с половиной минут, и не стали вмешиваться в действия рефери. «Нет гола. Игра рукой», — было написано в графике на телеэкране. «Решение изменено», — почему-то было дано и такое пояснение, хотя решение Москалева не изменилось, и гол не был засчитан.

Мнения экспертов «СЭ» разделились. Одни посчитали, что Москалев прав в оценке эпизода. Рука Нино была отставлена, ее контакт с мячом в атаке наказуем. Правильное решение — не засчитать взятие ворот.

Другие, и их большинство, не согласились с вердиктом судьи и невмешательством ВАР, потому что рука находилась в естественном положении, у груди, и не была отставлена в сторону. Мяч отскочил в нее неожиданно и с близкого расстояния — от головы другого зенитовца. Автором гола стал не Нино. Такой контакт не следует наказывать штрафным ударом. Правильное решение — засчитать взятие ворот.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

У «Зенита» теперь возникли основания для обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС — по поводу обоих отмененных Москалевым голов. Хотя и ее мнение не будет считаться окончательно правильным. После ряда решений ЭСК степень доверия к ней снизилась до минимума.

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
Владимир Москалев
Нино (Зенит)
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