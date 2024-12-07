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«Зенит» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» сыграет с «Акроном» в чемпионате России 7 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба, игрок ФК «Акрон».
Фото ФК «Акрон»
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«Зенит» встретится с «Акроном» в рамках 18-го тура РПЛ в субботу, 7 декабря. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Акрон» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 17-ти туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 39 очков и возглавляют турнирную таблицу. Команда из Тольятти с 19-ю баллами идет на девятой строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Акрон

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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