«Зенит» встретится с «Акроном» в рамках 18-го тура РПЛ в субботу, 7 декабря. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Акрон» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 17-ти туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 39 очков и возглавляют турнирную таблицу. Команда из Тольятти с 19-ю баллами идет на девятой строчке чемпионата.

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