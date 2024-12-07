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Сегодня, 18:34

«Акрон» в меньшинстве одержал победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге, Дзюба забил победный гол

Алина Савинова
Матео Кассьера.
Фото ФК «Зенит»
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«Акрон» обыграл «Зенит» в матче 18-го тура чемпионата России — 2:1. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Первый гол на 10-й минуте игры забил полузащитник гостей Стефан Лончар. На 21-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет. В конце первого тайма Артем Дзюба снова вывел тольяттинскую команду вперед. 36-летний футболист забил «Зениту» впервые после ухода из клуба в 2022 году.

По ходу матча главный арбитр Владимир Москалев отменил два гола питерцев — на 70-й и 90+9-й минутах.

В начале второго тайма полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Зенит» потерпел второе подряд поражение в РПЛ. Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате страны с 39 баллами, однако у идущего на второй позиции «Краснодара» (38) еще один матч в запасе. «Акрон» (22) располагается на девятой строчке.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Акрон

466
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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