«Зенит» — «Акрон»: Дзюба выйдет в стартовом составе гостей с капитанской повязкой

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Акроном» в рамках 18-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 по московскому времени.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Родригао, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Мостовой, Кассьерра.

Запасные: Бязров, Адамов, Караваев, Чистяков, Горшков, Эракович, Ерохин, Ахметов, Соболев, Артур, Педро, Лусиано.

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Бокоев, Пестряков, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Хубулов, Дзюба, Данилин.

Запасные: Волков, Алехин, Виктор, Бардыбахин, Димоски, Москвичев, Болдырев, Палиенко, Эсанов, Бакаев, Грибов, Чибота.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.