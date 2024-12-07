Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:40

«Зенит» — «Акрон»: Дзюба выйдет в стартовом составе гостей с капитанской повязкой

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Акроном» в рамках 18-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 по московскому времени.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Родригао, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Мостовой, Кассьерра.

Запасные: Бязров, Адамов, Караваев, Чистяков, Горшков, Эракович, Ерохин, Ахметов, Соболев, Артур, Педро, Лусиано.

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Бокоев, Пестряков, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Хубулов, Дзюба, Данилин.

Запасные: Волков, Алехин, Виктор, Бардыбахин, Димоски, Москвичев, Болдырев, Палиенко, Эсанов, Бакаев, Грибов, Чибота.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Акрон

2
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
Читайте также
В Крыму допустили самораспад Украины после окончания конфликта
Международный день художника отметят 8 декабря
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Материалы сюжета РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
РПЛ, расписание и результаты 18-го тура: «Зенит» — «Акрон», «Ростов» — «Крылья Советов» и другие
«Спартак» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Спартак» разгромил «Пари НН» в последнем туре перед зимней паузой
«Ростов» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Спартак» — «Пари НН»: хозяева забили дважды за 2 минуты, на счету Угальде 15-й гол в сезоне РПЛ
«Спартак» — «Пари НН»: Бонгонда открыл счет в матче
Сегодня
Вчера
Неделя