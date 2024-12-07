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«Зенит» — «Акрон»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» и «Акрон» встретятся в 18-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Зенит» примет «Акрон» в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 7 декабря. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Зенита» и «Акрона» будет показывать канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Акрон». С ключевыми событиями игры можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Акрон

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 39 очками в 17 турах, а «Акрон» набрал 19 очков. В первом круге «Зенит» победил «Акрон» со счетом 5:0.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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