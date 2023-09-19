«Зенит» был близок к подписанию игрока сборной Уругвая

Эдгардо Ласальвия, агент вингера «Орландо Сити» и сборной Уругвая Факундо Торреса, сообщил, что игроком интересовался «Зенит», но трансфер не состоялся.

«Теоретически мы были близки к тому, чтобы трансфер Торреса в «Зенит» состоялся. Но официальное предложение клуб не делал. Информация о причине отказа не является правдой. Проблема была в другом», — приводит Sport24 слова Ласальвии.

Торрес выступает за «Орландо Сити» с 2022 года. В сезоне-2022/23 23-летний уругваец провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.