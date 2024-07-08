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Сегодня, 21:32

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» перед матчем за Суперкубок с «Краснодаром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Зенит» — «Црвена Звезда».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» на своем поле уступил «Црвене Звезде» в матче Летнего кубка — 1:2.

Сине-бело-голубые открыли счет на 5-й минуте, отличился Клаудиньо. На 49-й минуте сербская команда отыгралась благодаря голу Александра Катая. Победу «Црвене Звезде» принес забитый мяч Стефана Лековича на 85-й минуте.

Ранее сине-бело-голубые обыграли на Летнем кубке «Сочи» (5:2) и аргентинский «Тальерес» (1:0).

13 июля команда Сергея Семака сыграет против «Краснодара» в Суперкубке России. Встреча пройдет на «Волгоград-Арене» 13 июля и начнется в 20.30 мск.

Летний Кубок

«Зенит» (Россия) — Црвена Звезда (Сербия) — 1:2 (1:0)

Голы: Клаудиньо, 5 (1:0), Катай, 49 (1:1), Лекович, 85 (1:2)

«Зенит»: Латышонок (Адамов, 46), Дуглас Сантос, Волков (Коваленко, 82), Родригао, Эракович (Горшков, 62), Мостовой (Изидор, 62), Глушенков, Барриос, Вендел (Мантуан, 82), Клаудиньо, Кассьерра (Педро, 62).

«Црвена Звезда»: Гушета, Родич, Джига, Стоич, Лекович, Мимович, Иванич, Хван Ин Бом, Дальсиу, Канга, Илич, Шливич, Родригес, Йованович, Кнежевич, Катаи, Ндиай.

Предупреждения: Родригао, 36. Барриос, 60. Педро, 77.

Судьи: Казарцев. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

8 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

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ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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