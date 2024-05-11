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Судейство

11 мая, 23:20

«Зенит» — ЦСКА: Иванов не вынес предупреждения Чалову и Эраковичу. Оба избежали дисквалификации

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 78-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА судья Сергей Иванов ошибочно не вынес предупреждение Федору Чалову за грубую игру против Нино, когда нападающий гостей открытыми шипами наступил сопернику на голеностоп.

Для Чалова желтая карточка стала бы четвертой в турнире — он заработал бы автоматическую дисквалификацию и пропустил бы игру 29-го тура с «Пари НН».

На 83-й минуте Иванов не наказал и Страхиню Эраковича. Защитник «Зенита» стал зачинщиком массовой стычки, когда занялся не своим делом и попытался поднять с газона Аббосбека Файзуллаева.

Именно Эраковичу в первую очередь следовало вынести предупреждение. Для него оно стало бы восьмым в чемпионате. Он заработал бы автоматическую дисквалификацию и пропустил бы игру 29-го тура с «Ахматом».

Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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