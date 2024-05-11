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Судейство

Сегодня, 20:40

«Зенит» — ЦСКА: ошибку Иванова исправил Кукуян. Пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Матео Кассьерра наступил Илье Агапову на ногу.
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На 55-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА судья Сергей Иванов не отреагировал на падение Ильи Агапова назначением пенальти. Арбитр ошибочно решил, что Матео Кассьерра не нарушил правила в борьбе за мяч с соперником.

И только после проверки, проведенной видеоассистентами Павлом Кукуяном и Сергеем Цыганком, а также просмотра видеоповторов на мониторе рефери через пару минут объявил по стадиону об изменении своего решения и наказании Кассьерры 11-метровым ударом. Зенитовец действительно совершил фол по неосторожности, наступив Агапову сзади на голеностоп и сбив его.

Итоговое решение, принятое совместными усилиями всей судейской бригады, правильное.

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
4
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