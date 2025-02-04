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Сегодня, 21:33

«Зенит» по пенальти победил ЦСКА в матче зимнего турнира в ОАЭ

Руслан Минаев
«Зенит» победил ЦСКА по пенальти в матче Зимнего Кубка РПЛ 4 февраля.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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«Зенит» победил ЦСКА по пенальти в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ — 2:2 (4:1 по пенальти).

В основное время у сине-бело-голубых голы забили Дуглас Сантос и Александр Соболев, который сравнял счет в добавленное время. У армейцев отметились Матвей Кисляк и Артем Шуманский.

«Зенит» набрал 2 очка и занимает второе место в таблице группы 2. У команды Сергея Семака остается один матч в запасе. ЦСКА лидирует с 4 очками.

7 февраля «Зенит» сыграет с «Ростовом».

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«Зенит» — ЦСКА — 2:2 (0:0)

Голы: Дуглас Сантос, 49 (1:0). Кисляк, 57 (1:1). Шуманский, 88 (1:2). Соболев, 90+3 (2:2).

Серия пенальти: Соболев — 1:0. Файзуллаев — 1:0 (вратарь). Кассьерра — 2:0. Бистрович — 2:1. Ахметов — 3:1. Шуманский — 3:1 (штанга). Горшков — 4:1.

«Зенит»: Латышонок (Адамов, 46), Дуглас Сантос (Горшков, 75), Алип (Дркушич, 46), Нино (Чистяков, 65), Мостовой (Ерохин, 65), Глушенков (Кассьерра, 46), Барриос (Родригао, 75), Вендел (Лобов, 75), Луис Энрике (Ахметов, 65), Гонду (Соболев, 65), Мантуан (Ду Кейрос, 75).

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Виллиан Роша, Келлвен (Круговой, 72), Мойзес (Гайич, 72), Пьянич (Жемалетдинов, 72), Зделар (Бистрович, 79), Обляков (Глебов, 72), Кисляк (Мухин, 79), Мусаев (Шуманский, 79), Койта (Файзуллаев, 72).

4 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».

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ФК ЦСКА (Москва)
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