«Зенит» — ЦСКА: Кассьерра, Сергеев и Тороп сыграют с первых минут, Акинфеев — в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра, Артур.

Запасные: Васютин, Адамов, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Коваленко, Васильев, Мантуан, Изидор, Педро.

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Агапов, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Лукин, Келлвен, Риванди, Глебов, Кисляк, Мендес, Айссауи, Мусаев, Давила.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.