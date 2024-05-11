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Сегодня, 08:00

«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало трансляции и где покажут матча РПЛ

Матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА покажут на телеканале «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Зенит» — ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» на своем поле примет ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ в субботу, 11 мая. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — ЦСКА можно будет следить в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию матча чемпионата России бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

«Зенит» набрал 51 очко и занимает 1-е место в таблице чемпионата. ЦСКА располагается на 8-й строчке премьер-лиги, в активе московского клуба — 39 баллов.
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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