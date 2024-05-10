«Зенит» примет ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ в субботу, 11 мая. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Команда Сергея Семака набрала 51 очко и занимает 1-е место в таблице чемпионата. Армейцы располагаются на 8-й строчке премьер-лиги, в их активе — 39 баллов.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде