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Сегодня, 19:00

«Зенит» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» сыграет с ЦСКА в чемпионате России 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» примет ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ в субботу, 11 мая. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Команда Сергея Семака набрала 51 очко и занимает 1-е место в таблице чемпионата. Армейцы располагаются на 8-й строчке премьер-лиги, в их активе — 39 баллов.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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