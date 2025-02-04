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Сегодня, 08:30

«Зенит» — ЦСКА: время начала трансляции матча

«Зенит» и ЦСКА встретятся на групповом этапе зимнего кубка РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и ЦСКА встретятся в матче Winline зимнего Кубка РПЛ во вторник, 4 февраля. Игра пройдет на стадионе «Аль Нахьян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за полчаса до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Зенит» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Товарищеские матчи. Клубы. .
04 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Зенит
ЦСКА

В зимнем кубке РПЛ также принимают участие «Ростов» в той же группе 2, «Динамо», «Краснодар» и «Спартак» в группе 1.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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