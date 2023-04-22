Дубль Малкома и гол Мостового принесли «Зениту» победу над «Динамо»

«Зенит» дома обыграл «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России — 3:1. Встреча прошла на «Газпром Арене».

Счет в игре на 45+1-й минуте открыл форвард сине-бело-голубых Малком, реализовав пенальти. Затем на 68-й минуте бразилец удвоил преимущество команды.

На 80-й минуте матча полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отыграл один мяч. Через 7 минут игрок «Зенита» Андрей Мостовой забил гол после передачи Малкома и установил итоговый счет в матче — 3:1.

Малком по итогам встречи стал лидером бомбардирской гонки, забив 18 голов в текущем сезоне РПЛ. На втором месте игрок «Спартака» Квинси Промес (16).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 58 очками. Отрыв от идущего вторым «Ростова» составляет 12 очков, но команда Валерия Карпина еще провела свой матч 24-го тура.

«Динамо» находится на пятой строчке с 39 очками.