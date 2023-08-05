В воскресенье, 6 августа, «Зенит» — «Динамо» сыграют в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Зенит» — «Динамо.

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 18.30. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 есть возможность следить по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Сине-бело-голубые — действующий чемпион России. Команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2022 / 23 выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР (1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023). Это позволило «Зениту» нанести вторую звезду на форму.