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Сегодня, 19:00

«Зенит» — «Динамо»: время начала и где смотреть матч 3-го тура РПЛ

«Зенит» и «Динамо» сыграют 6 августа 2023
Валентина Глазко
Корреспондент
Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 6 августа, «Зенит» — «Динамо» сыграют в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Зенит» — «Динамо.

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 18.30. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 есть возможность следить по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Сине-бело-голубые — действующий чемпион России. Команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2022 / 23 выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР (1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023). Это позволило «Зениту» нанести вторую звезду на форму.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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