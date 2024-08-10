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Судейство

Сегодня, 19:04

«Зенит» — «Динамо»: Карраскаль сломал Вендела. Почему Иванов не удалил его?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 47-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» судья Сергей Иванов оценил фол Хорхе Карраскаля на Венделе только желтой карточкой, позволив динамовцу продолжить игру.

Между тем действия игрока бело-голубых можно было трактовать как серьезное нарушение правил — он сделал «ножницы» и «зажевал» левую ногу соперника, нанеся ему травму, возможно, серьезную. В таком случае Карраскаля следовало бы удалить с поля. И ему грозила бы длительная дисквалификация, срок которой зависел бы от срока восстановления зенитовца.

Оспорит ли теперь «Зенит» решение Иванова и обратится ли в ЭСК РФС?

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Динамо

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Хорхе Карраскаль
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
44
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