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Сегодня, 17:00

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ

«Зенит» сыграет с «Динамо» Махачкала в чемпионате России 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Мостовой (ФК «Зенит»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» транслируются на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги сине-бело-голубые набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Дагестана с 12-ю баллами идет на 11-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

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