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Сегодня, 08:00

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча РПЛ начнется в 17.30

«Зенит» и «Динамо» Махачкала проведут матч в 14-м туре РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты «Зенита» Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Зенит» — «Динамо» Махачкала покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге. С ключевыми событиями игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

В 13 турах чемпионата России «Зенит» набрал 30 очков, махачкалинское «Динамо» — 12. Команды впервые встретятся в официальном матче.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит

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