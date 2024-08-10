«Зенит» — «Динамо»: в РПЛ своя «рука Кукурельи». Судья ошибочно назначил пенальти?

На 84-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» судья Сергей Иванов наказал Вильмара Барриоса 11-метровым ударом. Видеоассистенты Павел Кукуян и Евгений Турбин в действия арбитра не вмешались.

Правильно ли поступила судейская бригада? Первый вопрос — был ли вообще после удара Хорхе Карраскаля контакт руки Барриоса с мячом? Если ответ положительный, тогда возникает второй вопрос, в каком положении находилась рука — в естественном или неестественном?

По мнению экспертов «СЭ», судья неверно оценил положение руки зенитовца — пенальти назначен ошибочно.

Интересно, когда и как отреагируют на работу рефери в сегодняшних матчах «Локомотив» — «Динамо» Мх и «Зенит» — «Динамо» судейские руководители, ведь в воскресенье Павел Кукуян, Евгений Турбин и Андрей Фисенко должны отправиться в ВАР-центр, чтобы следить за играми «Крылья Советов» — «Факел» и «Спартак» — «Ахмат».