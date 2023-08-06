6 августа на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург) «Зенит» примет московское «Динамо» в рамках 3-го тура чемпионата России. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Динамо» будет доступна в перекличке на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 18.30. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 можно следить по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Команда из Санкт-Петербурга — действующий чемпион страны. Сине-бело-голубые в сезоне-2022 / 23 выиграли золотые медали, это стало для них девятой победой в этом турнире (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

Бело-голубые — семикратные чемпионы страны (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013).