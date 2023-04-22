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Судейство

Сегодня, 20:12

«Зенит» — «Динамо»: пенальти назначен правильно. Клаудиньо потом нарушил правила?

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Зенит» — «Динамо».
«Зенит» — «Динамо».
«Зенит» — «Динамо».
«Зенит» — «Динамо».
«Зенит» — «Динамо».
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На 45-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» арбитр Виталий Мешков правильно наказал Муми Нгамале 11-метровым ударом за нарушение правил в единоборстве с Малкомом. Помощь видеоассистентов Алексея Сухого и Максима Гаврилина не понадобилась.

«Зенит» — «Динамо».
«Зенит» — «Динамо».

Многие обратили внимание на то, где оказался Клаудиньо в момент выполнения пенальти. Он стоял вдалеке от других футболистов — за спиной Мешкова. Не нарушение ли это правил игры?

«Зенит» — «Динамо».

В правилах говорится, что остальные игроки, кроме бьющего и вратаря, должны находиться:

— не ближе 9,15 м (10 ярдов) от 11-метровой отметки;

— позади 11-метровой отметки;

— в пределах поля;

— за пределами штрафной площади.

Судя по стоп-кадру, все эти условия Клаудиньо соблюдал.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Динамо
Малком Филипе (Малком)
Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Виталий Мешков
32
20
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