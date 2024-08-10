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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:15

«Зенит» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» пройде 10 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в матче 4-го тура РПЛ в субботу, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ. Ключевые события матча чемпионата России «Зенит» — «Динамо» будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 16:30 по московскому времени. Эфир также будет доступен на сайте телеканала и на платных онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск».

Обе команды в первых трех турах набрали по 9 очков, одержав победы во всех трех играх.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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ФК Динамо (Москва)
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